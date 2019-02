Immobiliare: continua la flessione dei prezzi, la minore dal 2011

Alessandra Caparello 4 febbraio 2019 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

In aumento nel trimestre le compravendite immobiliari che chiudono a +6,7% mentre i prezzi al metro quadro segnano una flessione dell’1,4 per cento, la minore dal 2011. Lo rende noto l’ultima edizione della Bussola Mutui Crif – Mutuisupermarket relativa al quarto trimestre del 2018.Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi al mq degli immobili forniti in garanzia al mutuo, nel quarto trimestre 2018 segnano una lieve contrazione pari al -0,4%. Secondo l’indagine l’attuale scenario di incertezza potrebbe incidere sul perdurare delle dinamiche di ripresa oggi in essere ma le condizioni di mercato rimangono ancora particolarmente favorevoli.