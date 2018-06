Immobiliare alberghiero: previsioni positive anche per il 2018, fatturato visto in aumento del 13%

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

InItalia il fatturato del mercato immobiliare alberghiero nel 2017 ha raggiunto quota 2,75 miliardi di euro di immobili scambiati con contratti di vendita o locazione, registrando un incremento del 14,6% rispetto al 2016. Il mercato dovrebbe mantenere lo slancio anche nel 2018, con una crescita attesa del fatturato di circa il 13% su base annua, mentre per il 2019 si stima un rallentamento, sebbene ancora in territorio positivo. È quanto emerge dal Rapporto 2018 sul mercato immobiliare alberghiero, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr, presentato oggi a Milano.