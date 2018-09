Immobiliare: S&P vede prezzi stabili in Italia nel 2018 e moderati rialzi nei prossimi anni

Titta Ferraro 3 settembre 2018 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Indicazioni non lusinghiere da S&P per l'immobiliare Italia. "La ripresa economica ancora in una fase iniziale e la disoccupazione ancora alta - si legge nel report di S&P Global Ratings intitolato "Europe's Housing Markets Are Staging A Soft Landing" - fanno sì che i prezzi delle case dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili quest'anno e aumentare solo moderatamente nei prossimi anni".