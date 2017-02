Immobiliare: +19,9% le compravendite nel terzo trimestre 2016

Titta Ferraro 8 febbraio 2017 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre 2016 le convenzioni notarili di compravendita per unità immobiliari sono state 172.301, in crescita del 19,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita delle transazioni immobiliari è pari al 17,7% per le unità ad uso abitativo e al 57,9% per i trasferimenti di immobili ad uso economico. Il 92,2% delle convenzioni rogate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili ad uso abitativo ed accessori (158.798), il 7,4% quelli ad uso economico (12.710) e lo 0,5% quelli ad uso speciale e multiproprietà (793).