Immatricolazioni auto in Europa: il 2018 inizia in rialzo, sostegno da crescita economica e innovazione (Csp)

15 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

La crescita dell’economia mondiale e l'innovazione tecnologica dell'auto. Sono questi i due fattori che stanno spingono il mercato delle quattro ruote. A dirlo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor (Csp), commentando i dati in crescita delle immatricolazioni di auto in Europa per il mese di gennaio. "Anche in Europa, come in tutto il mondo, il mercato dell’auto è fortemente influenzato da due fattori - sottolinea Quagliano -. Il primo è la forte crescita dell’economia mondiale che nel 2018 dovrebbe svilupparsi con un tasso del 3,9%, mentre il secondo è il formidabile impatto dell’innovazione tecnologica che sta cambiando radicalmente l’automobile e prepara l’avvento dell’auto a guida autonoma".