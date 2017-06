Ima: controllata Gima TT presenta richiesta ammissione a quotazione in Borsa

Daniela La Cava 29 giugno 2017 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Gima TT, controllata da Ima e operante nel campo delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco, ha presentato richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione sul Mercato telematico azionario (Mta). Lo si apprende in una nota congiunta nella quale si precisa che "è previsto che la prospettata operazione di quotazione di Gima TT avvenga attraverso la vendita delle azioni di Gima TT da parte egli attuali azionisti che, benché non ancora definita in tutti i suoi termini e condizioni, prevedrà che Ima mantenga una partecipazione di controllo in Gima TT".BofA Merrill Lynch, Equita Sim, Mediobanca e UniCredit Corporate and Invest Banking agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita sarà anche sponsor.