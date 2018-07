Ilva: taglio polveri e diossine, ArcelorMittal presenta il suo piano

Alessandra Caparello 30 luglio 2018 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Taglio alle polveri e diossine in maniera significativa. Questa la parola d’ordine che ha indicato ArcelorMittal, azionista di maggioranza della cordata Am Investco che ha vinto la gara per lo stabilimento dell’Ilva, al tavolo dei colloqui aperto oggi al Mise.Nel documento ArcelorMittal si impegna a “eliminare le fonti di inquinamento attraverso l’implementazione delle misure di tutela ambientale” e ad “accelerare i tempi di esecuzione degli interventi ambientali”. La società intende anche “vincolare l’incremento della produzione, per il periodo successivo alla durata del piano, all’impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone”.