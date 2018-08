Ilva: sindacati proclamano sciopero per l'11 settembre

Alessandra Caparello 31 agosto 2018 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Proclamata una giornata di agitazione per tutti gli stabilimenti Ilva per l’11 settembre prossimo. Lo annunciano i sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Usb per protestare contro la mancata convocazione da parte del Governo.Nel frattempo dal Ministero dello Sviluppo Economico arriva ai sindacati proprio la lettera di convocazione del tavolo sull’Ilva per il 5 settembre nel primo pomeriggio. Un tavolo a cui parteciperanno oltre ai commissari straordinari dell'Ilva, anche la società AmInvestco, insieme a tutti i segretari generali e i sindacati metalmeccanici, nonché i rappresentati dei lavoratori chimici e del trasporto interessati alla vicenda per l'indotto.