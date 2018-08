Ilva: Luigi Di Maio, "Commesso delitto perfetto"

Daniela La Cava 23 agosto 2018 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

"Su Ilva è stato commesso un delitto perfetto. Dal parere dell'Avvocatura comprenderete che c'è pochissimo di regolare in questa gara". A dirlo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa al Mise in cui ha spiegato il parere dell'Avvocatura dello Stato ,arrivato ieri, relativo alla gara che ha assegnato l'Ilva a ArcelorMittal."Se oggi, dopo 2 anni e 8 mesi, esistessero aziende pronte a partecipare alla gara noi potremmo revocare questa procedura per motivi di opportunità, come previsto dalla legge", ha dichiarato il vice premier.