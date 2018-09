Ilva: Di Maio convoca tavolo per il 5 settembre

Daniela La Cava 3 settembre 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Ancora una settimana delicata per l'Ilva. Per mercoledì 5 il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato un tavolo, dalle ore 14, per proseguire il confronto sulla cessione della società Ilva. All'incontro prenderanno parte la direzione aziendale della Am Investco Italy, i commissari straordinari (Laghi, Gnudi, Carrubba) e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria e confederali. All'incontro parteciperà il ministro Luigi Di Maio.