Illimity, Spaxs: concluso periodo esercizio diritto recesso, esercitato 8,48%

Daniela La Cava 4 settembre 2018 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Spaxs comunica che, a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti dello scorso 8 agosto della business combination con Banca Interprovinciale, che porterà alla nascita di illimity, lo scorso 23 agosto si è concluso il periodo per l’esercizio del diritto di recesso. Sulla base delle comunicazioni ricevute, la società comunica che il diritto di recesso è stato esercitato per 5.090.851 azioni ordinarie, pari a 8,48% circa del capitale sociale ordinario. A seguito dell’ampia approvazione della business combination da parte dell’assemblea degli azionisti di Spaxs, con voti favorevoli, si ricorda, per circa il 72% del capitale sociale ordinario, il closing dell’operazione è previsto entro il mese di settembre.Una nota precisa che "qualora, successivamente ad oggi, la società dovesse ricevere ulteriori comunicazioni di recesso, legittimamente predisposte ed inviate entro il 23 agosto 2018, si provvederà a rettificare i suddetti dati mediante apposito comunicato". Le azioni oggetto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di Spaxs dal 5 settembre al 4 ottobre 2018 (estremi inclusi).