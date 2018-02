Il crash di Wall Street contagia Piazza Affari, bene Ubi dopo conti 2017

Titta Ferraro 9 febbraio 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo tonfo di Wall Street non impatta eccessivamente su Piazza Affari che viaggia in lieve calo dopo i primi minuti di contrattazioni. Dopo il calo di oltre il 2% della vigilia, l'indice Ftse Mib cede al momento lo 0,43% a quota 22.369 punti. Ieri l'azionario statunitense ha ceduto il 4% circa complice il nuovo sell-off sull'obbligazionario dettato dall'acuirsi dei timori sul rischio tassi. La Bank of England ha contribuito a rendere lo scenario più cupo indicando la possibilità di un nuovo rialzo dei tassi prima di quanto precedentemente previsto.A Milano si muove bene il comparto bancario con la stagione delle trimestrali che prosegue con indicazioni decisamente positive. Spicca Ubi Banca (+1,6%) che ha riportato nel quarto trimestre 2017 un margine di intermediazione di 478,9 milioni e costi operativi a 637,5 milioni. Il trimestre evidenzia una perdita netta di 11,9 milioni, più contenuta delle attese. Al netto delle poste non ricorrenti l'istituto bergamasco evidenzia un utile di 21,4 milioni rispetto ai 37,3 del terzo trimestre 2017.