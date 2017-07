Il Sole 24 Ore rifiuta le avance di RDS: Radio 24 non è in vendita

Titta Ferraro 25 luglio 2017 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Radio 24 non è in vendita. Da viale dell'Astronomia chiusura categorica al possibile ingresso di RDS in Radio24 con una quota di minoranza. Con riferimento al comunicato stampa diffuso ieri da RDS in merito ad un interesse per un’alleanza industriale e strategica con Radio 24, il Gruppo 24 ORE esclude ogni intenzione di vendita totale o parziale dell’asset.