Il Milan va a Elliott, iniezione da 50 milioni di euro. Obiettivo: tornare tra le big europee

Daniela La Cava 11 luglio 2018 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Il fondo attivista Elliott corre in soccorso del Milan e ne assume il controllo. Mentre in casa Juve si festeggia l'ufficializzazione dell'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, il fondo americano di Paul Singer, salito in questi mesi agli onori della cronaca per il caso Telecom Italia, ha annunciato che intende procedere con un'iniezione iniziale di 50 milioni di euro nel capitale della squadra rossonera.In una nota ufficiale Paul Singer ha dichiarato che "il sostegno finanziario, la stabilità e una corretta supervisione sono prerequisiti necessari per un successo sul campo e per un'experience di livello internazionale". E ha aggiunto: "Elliott attende con impazienza di cimentarsi nella sfida di realizzare il potenziale del club e di riportare il club al pantheon delle principali società calcistiche europee alle quali AC Milan appartiene di diritto. Elliott crede fermamente che vi sia anche l’opportunità di creare valore su AC Milan".