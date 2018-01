Iccrea colloca bond da 400 mln euro

alessandro chiatto 26 gennaio 2018 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Attraverso una nota, Iccrea comunica di aver collocato un nuovo bond a tre anni da 400 milioni di euro, a tasso variabile, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Il bond, si legge nel comunicato, è stato prezzato a re-offer a 99,700, con un rendimento di 110 punti base sul tasso Euribor 3 mesi, rispetto a una prima indicazione di 120/125 punti base sul tasso Euribor a 3 mesi. L‘emissione avviene nell‘ambito del programma Emtn da 3 miliardi di euro. L‘importo del collocamento, inizialmente previsto in 300 milioni di euro, è stato aumentato a 400 milioni a seguito del forte interesse dimostrato dagli investitori per l‘operazione.In termini geografici, il 68% è stato distribuito in Italia. La componente estera, pari al 32%, ha visto una partecipazione del 12% in Benelux, del 9% in GB, del 5% in Svizzera e Austria, del 4% in Spagna e del 2% in altri paesi. In termini di tipologia di investitori, il 45% è stato sottoscritto da asset manager, il 41% da banche, il restante 14% da assicurazioni e altri intermediari.