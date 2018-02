IMA: scatta in Borsa dopo risultati preliminari 2017

michele fanigliulo 19 febbraio 2018 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Il titolo IMA balza in Borsa dello 0,7% a 75,45 euro sovraperformando il mercato del 1,6 per cento. Dinamica legata agli ottimi risultati preliminari pubblicati dalla società.IMA infatti ha superato 1,4 miliardi di ricavi, evidenziando una crescita del 10,2% a/a. In progresso anche l’Ebitda ante oneri non ricorrenti salito a 220,6 milioni (+19,2% a/a). Il Portafoglio ordini consolidato si attesta a 866,8 milioni (+13,1% rispetto ai 766,2 milioni al 31 dicembre 2016).In forte calo l’indebitamento finanziario netto preliminare al 31 dicembre 2017 a 50,3 milioni (99,9 al 31 dicembre 2016).