IMA: risultati preliminari 2016 positivi, buona visibilità sul 2017

Alessio Trappolini 15 febbraio 2017 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

IMA sale del +2,2% a 65,1 euro in Borsa dopo aver diffuso i risultati preliminari del quarto trimestre e dell’intero 2016. Il gruppo bolognese ha registrato un fatturato pari a 1.310,8 milioni di euro nel 2016, risultato che si è tradotto in 179,2 milioni di euro di margine operativo lordo (Ebitda).



A livello patrimoniale l’indebitamento finanziario netto si è fissato a 99,9 milioni. Il portafoglio ordini consolidato al 31 dicembre era pari a 766,2 milioni di euro. Ricordiamo che le stime preliminari di consuntivo 2016 includono il contributo dei neo acquisiti business Medtech e Telerobot, consolidati rispettivamente dai mesi di aprile e maggio 2016.



Alberto Vacchi, presidente e Ad del gruppo, ha dichiarato che “il gruppo ha rafforzato la leadership grazie alla politica di sviluppo per linee esterne consolidate da una strategia industriale basata sull'innovazione e sul presidio costante dei mercati. Il portafoglio ordini consolidato a fine dicembre, confermato dall'andamento degli ordini acquisiti nel mese di gennaio, ci consente di avere una buona visibilità sull'anno in corso e di poter guardare con fiducia all'evolversi del 2017".