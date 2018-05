IMA: acquisizione Ciemme positiva per accelerare il completamento dell'offerta food (analisti)

Luca Fiore 29 maggio 2018 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

IMA ieri ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con la famiglia Brenna per l’acquisizione del 70% di Ciemme Srl, società che produce e commercializza macchine automatiche per il fine linea. L’operazione prevede un esborso di 14 milioni di euro e prevede opzioni put&call sul restante 30% da esercitarsi dopo la data di approvazione del bilancio 2023.“Si tratta di un`operazione –riporta la nota odierna di Equita - di dimensioni contenute per IMA (1% dei ricavi/ebitda di gruppo) ma di buona qualità e che può accelerare il completamento dell`offerta della parte food, che ancora offre opportunità di integrazione del portafoglio e di miglioramento della redditività (inferiore al 10% nelle nostre stime 2018)”.Equita, che sul titolo ha una raccomandazione di acquisto, ha un target ex-dividendo fissato a 86 euro (da 88). Al momento il titolo quota in rosso di quasi un punto percentuale a 77,75 euro.