IGD: via libera all’aumento di capitale e al raggruppamento delle azioni

L’Assemblea Straordinaria di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ- ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 150 milioni di euro. L’operazione, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018, è finalizzata al parziale finanziamento delle acquisizioni e “per l’eventuale importo residuo” alla riduzione dell’indebitamento del Gruppo.Coop Alleanza 3.0, azionista di maggioranza di IGD, si è impegnata a sottoscrivere per intero la quota di pertinenza, pari a circa il 40,92% (per circa 61,38 milioni).Per la parte residua, l’offerta sarà assistita da un consorzio di garanzia promosso, coordinato e diretto da Banca IMI, BNP Paribas e Morgan Stanley & Co. International plc, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Bookrunners.L’Assemblea straordinaria ha inoltre approvato la proposta di raggruppamento delle azioni nel rapporto di 1 nuova ogni 10 azioni ordinarie esistenti.