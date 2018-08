Hsbc: riviste al rialzo stime rendimenti dei Btp, +2,7% a fine anno

Alessandra Caparello 7 agosto 2018 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Peggiorano le previsioni per i titoli di stato italiani. Il colosso inglese HSBC ha rivisto al rialzo le proprie stime per i rendimenti del BTp dinanzi ai rischi politici. Nel dettaglio la banca d’affari stima che il rendimento del Btp a 10 anni a fine anno toccherà un rialzo del 2,7% contro il 2,4% precedente.Di conseguenza, afferma la banca in una nota, lo spread Italia-Germania sul tratto decennale sarà sempre a fine anno di 230 punti base. "E' sempre più evidente che le pressioni di vendita sui Btp difficilmente si allenteranno nel corso dell'estate mentre i movimenti basati sul rischio e idiosincratici stanno ancora zavorrando i Btp, al contrario di quanto avviene in Spagna e Portogallo".