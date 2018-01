Hera, finanziamento da 110 milioni dalla Bei

alessandro chiatto 23 gennaio 2018 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

La Bei, la Banca Europea per gli Investimenti, e il gruppo Hera hanno perfezionato un contratto da 110 milioni di euro, al fine di sostenere il programma di sviluppo della multiutility quotata in Borsa Italiana per il periodo 2017-2021.Sono 19 i progetti che la Bei ha deciso di finanziare, relativi alla filiera del ciclo rifiuti, in linea con le direttive comunitarie e che prevedono interventi in diverse regioni italiane. Il costo dei progetti è di 227 milioni di euro e sarà coperto al 50% dal finanziamento della Banca dell'UE.L'obiettivo è quello di migliorare ulteriormente le performance dei servizi ambientali di Hera, in particolare l'incremento dei tassi di raccolta differenziata, nonché quelle di Herambiente, società che si occupa di trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti.