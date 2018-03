Heinz Plasmon: Calenda, importante rinuncia ai 312 licenziamenti. Giovedì nuovo incontro

Titta Ferraro 21 marzo 2018 - 08:04

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha incontrato ieri l’azienda Heinz Plasmon, alla presenza anche di rappresentanti della Regione Lazio e delle sigle sindacali Cisl, Cgil e Uila.Calenda ha comunicato che l’azienda ha accettato di riconsiderare i licenziamenti dei 312 occupati presso lo stabilimento di Latina e di avviare il confronto per un ammortizzatore sociale in grado di tutelare i lavoratori stessi e contemporaneamente il processo di innovazione che l’azienda ha comunicato di voler realizzare. Giovedì 22 marzo le parti si incontreranno presso il Mise per proseguire il confronto con l’obiettivo di raggiungere l’intesa.Heinz Plasmon si confronta con una crisi dovuta essenzialmente ad un significativo calo nel volume della produzione dello stabilimento di Latina.“Essere riusciti ad evitare l’avvio dei licenziamenti collettivi in favore di supporto a progetti di sviluppo e ricorso agli ammortizzatori sociali è un risultato importante - di cui in primis va reso atto alla multinazionale che ha dimostrato responsabilità sociale di impresa - ma anche una conferma che creare luoghi di confronto anche preventivo fra istituzioni e imprese aiuta a gestire in modo più collaborativo le transizioni industriali” ha commentato il Ministro Calenda.