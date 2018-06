Hedge fund alla carica contro l'Italia: domanda prestito di bond sale di 1 miliardo ad aprile e maggio

Laura Naka Antonelli 6 giugno 2018 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

La domanda di prestito di bond italiani, parametro utile per monitorare l'eventuale propensione a shortare il debito italiano, è salita ad aprile e maggio di quasi un miliardo di dollari. E' quanto riporta Reuters, sulla base dei dati stilati da Ihs Markit.Per la precisione, il valore dei BTP dati a prestito è aumentato dall'inizio di aprile di 959 milioni di dollari, a conferma di come gli hedge fund siano sempre più interessati a shortare i governativi italiani.Reuters scrive che "il 10% dei governativi italiani dati in prestito è sulla scadenza decennale, segnalando la convinzione degli hedge fund di un incremento futuro della spesa in deficit da parte del nuovo governo Lega-M5s".Gli ultimi dati si sommano all'aumento di 7 miliardi di dollari della domanda di prestito dei titoli italiani del primo trimestre di quest'anno.