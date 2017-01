Healthcare in panne dopo Trump e voto del Senato contro Obamacare

Alessio Trappolini 12 gennaio 2017 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Settore healthcare in panne nelle Borse mondiali dopo che questa notte il Senato americano ha votato a favore dell’abrogazione della riforma sanitaria (ObamaCare) voluta da Barack Obama. Ieri Trump si è espresso a favore di cambiamenti nell’iter che porta alla definizione del prezzo dei farmaci.



“L’insieme di questi elementi sta portando una certa dose di incertezza nel settore”, si legge in un report di questa mattina di Equita. I riverberi di questi eventi si fanno sentire sul comparto con i titoli del settore in ribasso questa mattina. Secondo diversi esperti il listino di Londra, il FTSE 100, potrebbe risentirne nel medio periodo, essendo ricco di società del comparto.



In questo quadro cedono terreno Astrazeneca, -1,65%, Hikma Pharm, -2,6%, e Shire, -3,6%. A Piazza Affari debole Recordati, -2,05% a 27,26 euro, che è esposta negli Usa per l’8-9% del proprio giro d’affari (10-12% in termini di Ebit).



Soffrono anche Amplifon, -1,65% a 8,65 euro, esposta sugli Usa per il 5% del giro d’affari, e BB Biotech, -2,73% a 51,85 euro.