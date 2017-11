Health Italia: acquistato 51% da SBM per 345mila euro

Titta Ferraro 3 novembre 2017 - 16:25

Health Italia, società quotata sul mercato AIM Italia, ha stretto una nuova partnership nel mondo della ricerca scientifica con le società italiane SBM - Science of Biology in Medicine Srl e SBM Trading Srl, con l’obiettivo di diffondere e promuovere l’accessibilità ai farmaci di origine naturale. L’accordo prevede l’acquisizione, da parte di Health Italia S.p.A., del 51% delle quote di SBM Srl e il 51% delle quote di SBM Trading Srl. Il corrispettivo complessivo per l’acquisto, effettuato senza ricorso a leva finanziaria, è pari a 345.000 euro, suddiviso in Euro 300.000,00 per l’acquisto delle quote di SBM Srl, e in Euro 45.000,00 per l’acquisto delle quote di SBM Trading Srl. Per i successivi tre anni dalla compravendita, Health Italia S.p.A. si impegna a effettuare, con mezzi propri, finanziamenti soci (a condizioni di mercato) per un importo complessivo pari ad euro 450.000,00 anche a supporto di un investimento in ricerca scientifica da parte di SBM per il prossimo triennio di euro 750.000,00.