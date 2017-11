H-Farm: al via il fondo “Ca’ Tron H-Campus”, l’operazione immobiliare per la realizzazione di H-Campus

Luca Fiore 8 novembre 2017 - 17:45

MILANO (Finanza.com)

H-Farm ha emesso una nota per annunciare l’avvio dell’operazione immobiliare, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni e Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione di H-Campus, il progetto “destinato a diventare il più importante polo dedicato all’innovazione a livello europeo, un bacino di talenti a cui attingere per lo sviluppo economico e culturale del Paese”.È stato infatti costituito il Fondo Immobiliare che conta su un attivo immobiliare di 101 milioni di euro costituiti da 32 milioni di asset esistenti, acquisiti da Ca’ Tron Real Estate, e da 10 milioni di euro di asset conferiti da Cattolica Assicurazioni, a cui si aggiungono 59 milioni di liquidità che consentiranno la realizzazione e lo sviluppo del progetto.Il Campus avrà sede nell’ambito della Tenuta Cà Tron, acquista da Cattolica Assicurazioni nel 2012, nei Comuni di Roncade (Treviso) e Quarto d’Altino (Venezia).Il Fondo, promosso e gestito da Finint Investments SGR, è sostenuto in maggioranza da Cattolica Assicurazioni, con una quota del 56% fra asset ceduti al Fondo e risorse per le nuove costruzioni, dal fondo “FIA2 - Smart housing, Smart working, Education & Innovation” gestito da CDP Investimenti SGR (interamente investito da Cassa depositi e prestiti) che partecipa con una quota del 40% e da Ca’ Tron Real Estate (la società dei fondatori di H-FARM) con una quota del 4%.