Guerra commerciale, Di Maio: 'dazi possono proteggerci. Reddito cittadinanza mia priorità'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

"Non sono per l'isolamento dell'Italia. Ma come Italia, con un sistema produttivo così particolare, dei prodotti così unici, non dobbiamo avere paura di affrontare il tema dei dazi per proteggerci e questo non vuol dire isolarsi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico e leader del M5S, Luigi Di Maio, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews."Significa cominciare ad aprire i rubinetti con paesi che ci rispettano economicamente e rispettano le nostre specialità, ma chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo".Di Maio ha ribadito che la sua priorità rimane il reddito di cittadinanza. Rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine dell'assemblea di Confartigianato, ha detto:"Subito, subito: ci sto lavorando notte e giorno. Il reddito di cittadinanza è la mia priorità più grande".