Guerra Trump a Huawei, arriva la replica dei cinesi: aziende e consumatori si fidano completamente

Titta Ferraro 23 novembre 2018 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Risposta di Huawei all'articolo pubblicato dal Wall Street Journal sulla vicenda Huawei-Stati Uniti con l'amministrazione Trump che avrebbe contattato paesi alleati per persuadere i fornitori di servizi wireless e internet a non utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione della Huawei.Un portavoce di Huawei ha dichiarato: “I prodotti e le soluzioni Huawei sono ampiamente utilizzati in più di 170 Paesi in tutto il mondo, servendo 46 dei primi 50 operatori mondiali, aziende Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Molte aziende e consumatori scelgono Huawei perché si fidano completamente e riconoscono il valore che Huawei offre. Huawei è sorpresa dalla presa di posizione del governo statunitense descritta nell'articolo. Se il comportamento di un governo si estende oltre la propria giurisdizione, tale attività non dovrebbe essere incoraggiata. Huawei crede fermamente che i nostri partner e clienti faranno la scelta giusta in base al loro giudizio e all'esperienza di lavoro maturata con Huawei. Continueremo a servire i nostri clienti globali con le nostre soluzioni innovative”.