Guber Banca con Barclays Bank si aggiudica portafoglio Npl di Banca Valsabbina

Guber Banca si è aggiudicata, insieme a Barclays Bank PLC, un portafoglio NPL di Banca Valsabbina con valore nominale (GBV) al 30 giugno 2018 di circa 150 milioni di euro. È quanto si apprende in una nota stampa nella quale si precisa che il portafoglio, che comprende crediti sia ipotecari sia chirografari, sarà acquistato attraverso un veicolo per la cartolarizzazione che contestualmente emetterà titoli untranched che verranno sottoscritti da Guber Banca e Barclays Bank.Nello specifico, il perimetro di cessione comprende oltre 1300 posizioni, di cui il 30% secured e il 70% unsecured, localizzate prevalentemente nel Nord Italia, con forte concentrazione in Lombardia. Guber Banca, conclude la nota stampa, si occuperà anche dell’attività di servicing.