Gruppo Unipol: al via il piano al 2021, utile netto cumulato atteso a 2 mld di euro

Daniela La Cava 10 maggio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Parte il nuovo piano strategico 2019/2021 del Gruppo Unipol. Con il business plan, denominato "Mission Evolve - Always one step ahead", il gruppo intende rafforzare la leadership nel settore assicurativo facendo leva sui propri asset distintivi: ovvero prima rete distributiva in Italia con oltre 8.500 punti di vendita e 30.000 intermediari, eccellenza del modello liquidativo e infine utilizzo estensivo della telematica e dei dati. La società intende così confermare il proprio primato anche oltre l’orizzonte di piano attraverso una evoluzione da leader di mercato in Italia nell’assicurazione danni a leader negli ecosistemi Mobility, Welfare e Property.Osservando i target finanziari per il triennio 2019-2021 che verranno illustrati oggi il gruppo punta a un utile netto cumulato di 2 miliardi e dividendi cumulati di 600 milioni, con un Solvency Ratio atteso del 140-160%. Per quanto riguarda invece i target industriali per il periodo 2019-2021 Il gruppo Unipol si attende una raccolta danni di 8,7 miliardi di euro (+750 milioni rispetto al 2018), di cui 4,4 miliardi auto, con il combined ratio, al netto della riassicurazione, pari al 93% (-1,2% rispetto al 2018). Per la raccolta vita le attese sono per 5 miliardi (+750 milioni di euro rispetto al 2018).Il piano al 2021 di UnipolSai Assicurazioni prevede un utile netto cumulato di 2 miliardi e dividendi cumulati per 1,3 miliardi, con il Solvency Ratio del 170-200%.