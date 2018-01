Gruppo Hera: approvato piano industriale al 2021

Daniela La Cava 10 gennaio 2018 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Hera ha annunciato il piano industriale al 2021, che prevede un margine operativo lordo pari a 1,135 miliardi di euro (in crescita di quasi 218 milioni di euro rispetto al Mol registrato nel 2016). Il nuovo piano prevede inoltre investimenti industriali e finanziari complessivi per una cifra pari a quasi 2,9 miliardi di euro (+62% rispetto agli investimenti del passato quinquennio), con l'utile per azione atteso in crescita di circa il 5% medio annuo nell'arco del piano. Previsto in ulteriore crescita il dividendo fino a 10,5 centesimi per azione già dal 2020 (+17% rispetto all’ultimo dividendo pagato).