Gruppo Gut-Smemoranda acquisisce anche Mh Way

Daniela La Cava 28 giugno 2017 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione per il gruppo Gut-Smemoranda. La società ha annunciato di avere rilevato MH Way, lo storico marchio di cartelle e valigeria dal design altamente innovativo nato dal genio creativo del progettista Makio Hasuike. L’acquisizione di MH Way, ha precisato il gruppo in una nota, si inquadra nell’articolato piano del gruppo finalizzato alla costruzione di un portafoglio di brand che vantano una consolidata storia in Italia e un’importante prospettiva di sviluppo internazionale. MH Way segue infatti l’acquisizione del brand Nava Design, altro storico marchio di borse e stationery rilevato da Gut-Smemoranda nel 2016.Il Gruppo Gut-Smemoranda, che ha ottenuto da Borsa Italiana il certificato Elite nell’ambito dell’omonimo programma di sviluppo organizzativo e manageriale rivolto a supportare le Pmi nei percorsi di internazionalizzazione e di accesso al mercato dei capitali per una futura quotazione in Borsa, obiettivo del gruppo nel medio periodo, ha registrato nel 2016 un fatturato consolidato di 48 milioni di euro con un Ebitda del 7% e prevede nel 2019 di raggiungere gli 80 milioni di euro di fatturato con un Ebitda superiore al 10%.