Grande distribuzione: accordo tra Carrefour, VeGe e Pam

Alessandra Caparello 12 luglio 2018 - 17:29

MILANO (Finanza.com)

Si chiama Aicube e promette di offrire ai consumatori prodotti di alta qualità e prezzi equi. E’ la nuova centrale d’acquisto creata da Carrefour Italia, Gruppo VeGe e Gruppo Pam di durata triennale che però non preclude l’ingresso ad altri soggetti nella GDo.La nuova centrale Aicube rappresenterà in fase di negoziazione 5.179 punti vendita distribuiti in tutte le regioni italiane, per un fatturato complessivo al consumo di 16 miliardi di euro."Particolare importanza - viene spiegato in una nota - verrà posta nell'assicurare un nuovo equilibrio nei rapporti commerciali, a tutela delle Pmi del Made in Italy (…) Aicube garantirà un'offerta di qualità a condizioni più vantaggiose per il cliente finale e un'opportunità a scaffale per i prodotti di marca di ben altro spessore rispetto ai discount".