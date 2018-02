Granarolo compra Midland Food Group in Uk

Daniela La Cava 19 febbraio 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Tempo di shopping per Granarolo. Il gruppo bolognese, maggiore operatore agroindustriale del Paese a capitale italiano, ha annunciato di avere acquisito, tramite la propria società controllata Granarolo UK, il 100% di Midland Food Group, consolidato distributore di prodotti alimentari freschi, ambient e surgelati in UK. Midland Food Group opera da oltre 40 anni nel mercato inglese con ottica prevalente sul food service e con una crescente presenza sulla distribuzione organizzata. Midland Food Group, con un fatturato previsto di circa 70 milioni di euro e 244 dipendenti, ha a portafoglio molte referenze e serve migliaia di clienti tramite due magazzini di proprietà a Willenhall (dove inoltre produce e confeziona una gamma di gastronomia di alta qualità) e a Basingstoke (polo strategico per la distribuzione nella City e al Sud dell’Inghilterra). Il 77,48% del Gruppo Granarolo è controllato dal Consorzio Granlatte, il 19,78% da Intesa Sanpaolo, il restante 2,74% da Cooperlat.