Gpi, raggiunto accordo con Sigma Informatica per acquisizione da 13 milioni

Valeria Panigada 23 giugno 2017 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Gpi, quotata sul listino Aim Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della sanità, ha sottoscritto oggi un contratto di acquisizione con Sigma Informatica, società che opera nel settore dei servizi Information Technology applicati alla gestione informatizzata della sanità e delle risorse umane. Nel dettaglio, l’acquisizione avverrà rilevando la totalità del capitale di una nuova società conferitaria del ramo di azienda Sigma Informatica che comprende circa 60 dipendenti, la partecipazione totalitaria in Edp Sistemi e una partecipazione del 33% in Sigma Consulting per un corrispettivo di 13 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione, subordinato all’avveramento di alcune condizioni, è previsto entro il mese di luglio.