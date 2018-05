Governo Cottarelli, Berlusconi: no a fiducia, soluzione centrodestra anche per possibile mia candidatura

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è pronto ad appoggiare la posizione di Lega e M5S in Parlamento, contro la formazione di un governo Cottarelli."Per quanto riguarda la fiducia al governo tecnico, la nostra posizione non può che essere negativa. A chi mi chiede quale sarà il futuro del centrodestra rispondo che alle prossime elezioni non immagino altra soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unita con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, destinata sicuramente a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura".