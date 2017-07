Governativi, tornano gli acquisti dopo parole Yellen: si restringe lo spread BTp-Bund

Alessio Trappolini 13 luglio 2017 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Sul mercato del debito sovrano sono tornati gli acquisti dopo il sell-off che ha colpito il mercato la scorsa settimana. Ad alimentare lo shopping sono state le parole pronunciate ieri dal chairman Fed Janet Yellen di fronte al Congresso Usa, parole interpretate “nel senso di un allungamento dei tempi del rialzo dei tassi negli Usa”, ha commentato un trader interpellato dalla nostra redazione.Ecco che sul primario dei governativi italiani è calato il giudizio positivo degli operatori: l’asta odierna ha permesso al Tesoro di assegnare 7,25 miliardi di BTp a medio e lungo termine con tassi in aumento. La domanda è stata soddisfacente, vicina agli 11 miliardi di euro.Bene anche il secondario dove il BTp benchmark prezza un rendimento di circa il 2,21%. In questo quadro lo spread con il Bund tedesco di pari scadenza si sta riducendo e intorno alle ore 13 veleggia in area 166 punti base.