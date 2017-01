Good Banks: semaforo verde della Banca d’Italia per la cessione ad UBI

Luca Fiore 18 gennaio 2017 - 19:26

MILANO (Finanza.com)

Via libera della Banca d'Italia alla cessione per un controvalore di 1 euro delle tre good bank a UBI Banca.



Come da attese, “il Direttorio della Banca d’Italia ha deliberato la stipula del contratto per la cessione a Unione di Banche Italiane (Ubi Banca) Spa di Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio Spa e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa”, riporta la nota emessa dall’istituto di Via Nazionale.