Goldman Sachs: compra bond venezuelani per 2,8 miliardi di dollari

Alberto Bolis 29 maggio 2017 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha comprato 2,8 miliardi di dollari di bond venezuelani che erano detenuti dalla Banca centrale del Paese sudamericano, un Paese in piena emergenza dove gli scontri tra le forze armate e gli oppositori del governo Maduro sono all'ordine del giorno. La scorsa settimana il colosso bancario americano aveva investito circa 865 milioni di dollari per obbligazioni emesse da Petroleos de Venezuela nel 2014 con scadenza 2022. Il prezzo implica uno sconto del 31% rispetto al valore dei titoli con uguale scadenza. Secondo gli analisti la mossa di Goldman Sachs è da leggere come una scommessa nel cambio di governo, evento che potrebbe più che raddoppiare il valore del debito.