Go internet: +20% clienti nel 2016, estesa attività in Umbria

Valeria Panigada 9 gennaio 2017 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Go internet ha registrato nel 2016 37.700 clienti circa, evidenziando un aumento del 20% rispetto all'anno prima. La società attiva nell'internet mobile ha esteso la propria attività alla regione Umbria grazie all'accordo con Open Fiber e continua l'espansione e il rafforzamento della rete wireless Lte nelle Marche e in Emilia Romagna. Lo ha annunciato Go internet in una nota stampa, anticipando di voler espandersi in nuove regioni su tutto il terrirotio nazionale.