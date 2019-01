Go Internet, pagati al Mise 2,7 milioni per frequenze 5G

Valeria Panigada 14 gennaio 2019 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

GoInternet ha pagato al Ministero dello Sviluppo economico (Mise) i contributi per la proroga dei diritti d'uso delle frequenze 5G fino al 31 dicembre 2029. L'importo ammonta a 2,7 milioni di euro ed è stato versato in anticipo rispetto alla scadenza fissata al 31 gennaio. L'operazione permetterà a Go Internet di avere "un orizzonte temporale necessario a implementare il piano industriale", si legge nella nota diffusa oggi. La frequenza 5G permetterà di collegare ad alta velocità oggetti e persone, rendendo possibile alcuni progetti come l'internet of things, la smart car e la domotica.