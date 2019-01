Giovanni Tria: "Debito pubblico alto eredità del passato ma totalmente sostenibile"

Alessandra Caparello 29 gennaio 2019 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Ildebito pubblico alto in Italia è un'eredità del passato". Così il ministro dell’economia Giovanni Tria intervenendo a Washington al Peterson Institute for International Economics. Tuttavia il debito alto, assicura il titolare del dicastero di via XX Settembre, è “totalmente sostenibile”, ribadendo così l’impegno del Governo a "ridurrlo in modo continuo e progressivo".