Giornata no per Poste, conti trimestrali galvanizzano UBI. Salgono le tensioni sui BTP

Titta Ferraro 8 maggio 2019 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari in calo nella seduta di metà ottava. L’indice Ftse Mib è andato a chiudere a 21.203 punti (-0,07%) proseguendo la striscia settimanale negativa. Il mercato continua a guardare alle tensioni sul fronte conti pubblici dopo le nuove stime diffuse ieri dalla Commissione Europea che vede il deficit balzare ampiamente oltre il 3% il prossimo anno. Lo spread Btp-Bund si è spinto fino a 275 punti complici anche le tensioni politiche sul caso Siri anche se il leader leghista Matteo Salvini ha rassicurato circa la tenuta del governo.A Piazza Affari tiene ancora banco la stagione delle trimestrali. Poste Italiane ha perso in chiusura il 3,16% con il mercato che ha accolto con freddezza i conti. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha archiviato i primi tre mesi del 2019 con un utile netto in calo del 9,5% a 439 milioni di euro, risultato operativo a 617 milioni nel primo trimestre 2019 e ricavi totali in contrazione dell'1,5% a 2,84 miliardi. Risultati in flessione ma superiori alle attese del mercato, con il consensus Bloomberg che indicava utili per 419,2 milioni, fatturato 2,82 miliardi e risultato operativo di 610,4 milioni.Tra i segni meno si conferma anche oggi FinecoBank (-0,68%) scivolata ieri di oltre il 7% a seguito dell'annuncio del programma di Unicredit di uscire progressivamente dal capitale. Unicredit stamattina ha reso noto di aver già concluso la cessione di una quota del 17% del capitale di Fineco attraverso un accelerated bookbuilding. Le azioni sono state cedute al prezzo di 9,80 euro per azione.Protagonista positiva di giornata è stata invece UBI Banca (+4,84%). L'istituto bergamasco ha riportato nei primi tre mesi dell'anno un utile netto di 82,2 milioni, in calo del 30,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 (117,7 milioni) Il dato è però al di sopra dei 50 milioni previsti dal consensus Bloomberg.