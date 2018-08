Giorgetti su rischio attacco Italia: ecco cosa mi ha detto Mario Draghi

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Sui colloqui in corso con Mario Draghi, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, afferma:"(Draghi) mi dice che l'Italia deve fare i compiti. Ma non è detto che debbano essere quelli stabiliti da altri. Quelche conta, sostiene anche Draghi, è aumentare produttività e ricchezza. Le idee dei professori e dei progressisti hanno fallito, magari le nostre funzionano".Giorgetti ha rilasciato una intervista a Libero, avvisando il governo M5S-Lega sull'arrivo di un attacco speculativo contro l'Italia."Sono preoccupato il giusto, ma l'attacco io me lo aspetto: i mercati sono popolati da affamati fondi speculativi che scelgono le loro prede e agiscono. Abbiamo visto cos'è accaduto a fine agosto nel '92 e sette anni fa con Berlusconi. Il governo populista non è tollerato. La Ue teme che, se funziona in Italia, altri Paesi possano imitarci", ha detto.