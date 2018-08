Giorgetti avvisa governo: 'attacco a Italia me lo aspetto. Mercati popolati da affamati fondi speculativi'

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

“L'Europa e le elite temono questo Governo". Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in un'intervista a Libero che può essere vista come un avviso al governo M5S-Lega."Sono preoccupato il giusto, ma l'attacco io me lo aspetto: i mercati sono popolati da affamati fondi speculativi che scelgono le loro prede e agiscono. Abbiamo visto cos'è accaduto a fine agosto nel '92 e sette anni fa con Berlusconi. Il governo populista non è tollerato. La Ue teme che, se funziona in Italia, altri Paesi possano imitarci".Secondo Giorgetti, il vero pericolo potrebbe arrivare alla fine di agosto:"In estate ci sono pochi movimenti nelle Borse, è un periodo propedeutico a iniziative aggressive nei confronti degli Stati, guardi la Turchia".Detto questo, Giorgetti mostra tutta l'intenzione di reagire, in caso di un attacco speculativo contro l'Italia:"Se arriva il temporale, apriremo l'ombrello".