Gioielli e preziosi: stabili gli acquisti in Italia, export in crescita

Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Risultano stabili gli acquisti di gioielli e preziosi in Italia. Secondo l’Osservatorio Federpreziosi Confcommercio, il 12,7% degli italiani ha acquistato preziosi, bijoux o orologi a dicembre, una percentuale in linea con quella dell'anno prima (12,3%).Per quanto riguarda le esportazioni, in generale quello orafo-gioielliero si conferma un settore strategico per l’industria manifatturiera del Made in Italy con un saldo commerciale in avanzo per 3,17 miliardi di euro nei primi tre trimestri del 2018. I dati elaborati da Confindustria Moda - Federorafi, infatti, attestano che nei primi tre trimestri dell’anno appena concluso il valore complessivo dell’export ha superato i 4,7 miliardi di euro. In particolare è positivo il segno in alcuni mercati come Uk, Sudafrica, Canada, Giappone e Russia aprendo anche opportunità a ulteriori crescite.