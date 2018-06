Giochi Preziosi riapre dossier Ipo, punta a quotazione nel 2019

Titta Ferraro 15 giugno 2018 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Preziosi rimette nel mirino Piazza Affari. Il gruppo Giochi Preziosi, controllato da Enrico Preziosi che è anche presidente del Genoa Calcio, ha avviato il processo in vista di una possibile quotazione. Lo riporta oggi Il Sole 24 Ore che parla di discussioni avviate le scorse settimane per l'affidamento dell'incarico di advisor. Le risorse raccolte dall'Ipo servirebbero anche per acquisizioni. Un possibile mandato potrebbe essere affidato a Banca IMI. L'operazione dovrebbe essere avviata nei primi sei mesi del 2019, probabilmente tra marzo e aprile dopo l'approvazione del bilancio 2018.