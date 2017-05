Giglio Group, siglato accordo pluriennale con Amazon Media in Europa

Valeria Panigada 23 maggio 2017 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group, società quotata al listino Aim Italia specializzata nell'e-commerce, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo pluriennale con il colosso Amazon in Europa. Nel dettaglio, il canale Nautica Channel sarà l'unico controllato da un gruppo italiano a essere trasmesso tra i 25 canali presenti sulla piattaforma in Germania e tra i 40 canali in Gran Bretagna al lancio di Amazon Channels, la piattaforma di video on demand di Amazon che da oggi debutterà in Germania, Austria e Inghilterra. Il contratto siglato si basa su revenue share.