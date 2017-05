Giglio Group realizza e distribuisce canale tv internazionale Gambero Rosso

Daniela La Cava 29 maggio 2017 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Gambero Rosso e Giglio Group hanno comunicato di avere stretto un accordo per la creazione e distribuzione mondiale del nuovo canale internazionale Gambero Rosso. Lo si apprende in una congiunta diramata stamattina dalle due società. La joint venture, per Giglio Group, ha l'obiettivo strategico di aumentare il numero di canali nel proprio network, attualmente distribuito in 55 Paesi, 5 continenti e 6 lingue, su satellite, mobile, web tv compagnie aeree, e di arricchire di ulteriori contenuti la piattaforma Ibox di Giglio Group, essendo il target del canale in perfetta sintonia con la promozione e la vendita del luxury "made in Italy nel mondo. Dal canto suo, con questo accordo, Gambero Rosso amplierà la propria presenza internazionale, aumentando l'audience e rafforzando la leadership nel mercato di riferimento.