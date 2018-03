Giglio Group: ok da Borsa Italiana a passaggio su Mta

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group ha comunicato ieri sera che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società per la negoziazione sull'Mta (segmento Star) e la contestuale esclusione dalle negoziazioni dall'Aim Italia. L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul mercato Mta e la contestuale esclusione delle negoziazioni su Aim, si legge in una nota, saranno stabilite da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo e al relativo deposito presso la Consob.Con lo stesso avviso, Borsa Italiana comunicherà l’attribuzione alle azioni ordinarie di Giglio Group della qualifica di Star come da domanda della società, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e di diffusione